Лига чемпионов. «Интер» – «Шахтер». Онлайн трансляция
Дентиньо: «Как только появлялась малейшая возможность – я забивал. Матвиенко называл меня джокером»
Форвард признался, что был всегда мотивирован на поле
22 ноября 08:48
Фото: ФК Шахтер
Экс-нападающий «Шахтера» Дентиньо признался youtube-каналу клуба, что был всегда мотивирован на поле, особенно после выхода на замену.
Ты уже говорил, что часто выходил на поле в конце матча. Болельщики называют тебя джокером «Шахтера».
«Конечно, радуют такие слова болельщиков. Матвиенко всегда говорил, что я джокер: «Давай, ты забьешь». Думаю, это в крови – забивать голы, помогать. Всегда забивал достаточное число голов. Поэтому стараюсь воспользоваться каждой ситуацией наилучшим образом.
Если это нужно, чтобы помочь «Шахтеру» – это было очень важно лично для меня. Поэтому полная самоотдача. Как только появлялась малейшая возможность – я забивал. Очень счастлив прозвищу джокер.
У меня два мяча в ЛЧ. И оба гола – против «Реала». Думаю, это удача и, возможно, моя компетентность. Наверное, это матч, в котором каждый игрок хочет показать себя».
Дентиньо ушел из «Шахтера» в начале ноября.
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