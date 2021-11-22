Дентиньо: «Как только появлялась малейшая возможность – я забивал. Матвиенко называл меня джокером»

Форвард признался, что был всегда мотивирован на поле

Фото: ФК Шахтер

Экс-нападающий «Шахтера» Дентиньо признался youtube-каналу клуба, что был всегда мотивирован на поле, особенно после выхода на замену.

Ты уже говорил, что часто выходил на поле в конце матча. Болельщики называют тебя джокером «Шахтера».

«Конечно, радуют такие слова болельщиков. Матвиенко всегда говорил, что я джокер: «Давай, ты забьешь». Думаю, это в крови – забивать голы, помогать. Всегда забивал достаточное число голов. Поэтому стараюсь воспользоваться каждой ситуацией наилучшим образом. Если это нужно, чтобы помочь «Шахтеру» – это было очень важно лично для меня. Поэтому полная самоотдача. Как только появлялась малейшая возможность – я забивал. Очень счастлив прозвищу джокер. У меня два мяча в ЛЧ. И оба гола – против «Реала». Думаю, это удача и, возможно, моя компетентность. Наверное, это матч, в котором каждый игрок хочет показать себя».

Дентиньо ушел из «Шахтера» в начале ноября.