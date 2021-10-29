Дентиньо: «Не могли забить «Черноморцу» в первом тайме, так как не знали, как это сделать»

Фото: ФК Шахтер

Нападающий «Шахтера» Дентиньо оценил пресс-службе клуба матч против «Черноморца» (3:0) в Кубке Украины, где ему удалось забить.

Думаю, это был очень непростой матч. Команда у них достаточно квалифицированная. В первом тайме мы не смогли забить гол, потому что не знали, как это сделать.

А когда забили первый мяч во втором тайме, им уже пришлось чуть выходить, открывать больше зон, поэтому было больше свободно, чтобы забить второй и третий голы».