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Дентиньо согласовал контракт с турецким клубом
На днях экс-игрок «Шахтера» перейдет в «Газиантеп»
Дентиньо / Фото: ФК Шахтер
Бывший игрок «Шахтера» Дентиньо на днях перейдет в «Газиантеп», сообщает турецкий источник Haber365.
По его информации, стороны уже согласовали все детали сделки. Дентиньо достанется «Газиантепу» бесплатно, поскольку покинул «Шахтер» на правах свободного агента по окончанию контракта.
«Газиантеп» идет на 9-м месте в чемпионате Турции.
Дентиньо играл в «Шахтере» на протяжении 10-ти лет, а с 2012-го по 2014-й выступал в аренде за «Бешикташ».
Напомним, Дентиньо покинул «Шахтер» в ноябре 2021-го года.
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