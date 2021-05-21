Первый пошел. Депай согласовал условия перехода в «Барселону»
Депай: «Барселона» заинтересована в подписании контракта, это правда»
Лидер «Лиона» – о возможном переходе в испанский гранд
09:55
Мемфис Депай / Фото - fcbarcelonanoticiasВингер «Лиона» Мемфис Депай в интервью L`Equipe высказался о своем будущем.
«Барселона» заинтересована в подписании контракта, это правда. Но в гонке также участвуют и другие клубы. Пока что я не решил вопрос о своем будущем, мне нужно время, чтобы выбрать свою будущую команду».
Ранее сообщалось, что футболист дал согласие на переход в «Барселону».
Действующее соглашение 27-летнего игрока сборной Нидерландов с «Лионом» заканчивается 30 июня 2021 года.
В текущем сезоне Депай сыграл в 39 матчах во всех турнирах, в которых забил 22 мяча и стал автором 10 ассистов.
Напомним, каталонцы предложили Мемфису краткосрочный контракт на два-три года.
Комментарии 0