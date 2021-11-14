Нидерланды упустили шанс досрочно выйти на ЧМ-2022, потеряв очки с Черногорией
Депай благодаря дублю ушел в отрыв в списке лучших бомбардиров отбора на чемпионат мира
Голландец забил уже 11 мячей
Мемфис Депай / фото - NBS
В матче квалификации на чемпионат мира 2022 сборные Черногории и Нидерландов расписали результативную ничью (2:2).
Дублем в составе «оранжевых» отметился нападающий Мемфис Депай.
Форвард единолично возглавляет список лучших бомбардиров отбора на мундиаль, имея в своем активе 11 забитых мячей.
Голландец на три очка опережает своих ближайших преследователей – Роберта Левандовски (Польша), Харри Кейна (Англия) и Эрана Захави (Израиль).
В матче с Черногорией «оранжевые» упустили шанс за тур до конца обеспечить себе поездку в Катар. Норвегия и Турция также имеют шансы добыть заветную путевку на мундиаль.
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