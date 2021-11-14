Депай благодаря дублю ушел в отрыв в списке лучших бомбардиров отбора на чемпионат мира

Голландец забил уже 11 мячей

Мемфис Депай / фото - NBS

В матче квалификации на чемпионат мира 2022 сборные Черногории и Нидерландов расписали результативную ничью (2:2).

Дублем в составе «оранжевых» отметился нападающий Мемфис Депай.

Форвард единолично возглавляет список лучших бомбардиров отбора на мундиаль, имея в своем активе 11 забитых мячей.

Голландец на три очка опережает своих ближайших преследователей – Роберта Левандовски (Польша), Харри Кейна (Англия) и Эрана Захави (Израиль).

В матче с Черногорией «оранжевые» упустили шанс за тур до конца обеспечить себе поездку в Катар. Норвегия и Турция также имеют шансы добыть заветную путевку на мундиаль.