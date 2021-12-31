Депай: «Думаю, я хорошо играю в «Барселоне», но еще нужно время на адаптацию»

Голландец оценил свою игру

Фото: Marca

Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай оценил свою игру за команду и рассказал Mundo Deportivo, что еще не до конца адаптировался.

«Нам всем нужно время на адаптацию. Думаю, я хорошо справляюсь со своей работой. Я стараюсь играть на команду со всей любовью и страстью, мне нравится работать ради моих партнеров по «Барселоне». Для меня важно касаться мяча и принимать его в нужных зонах. Мне нужно совершенствоваться в этом. Уверен, что мы будем больше забивать».

Ранее сообщалось, что голландец несчастлив в клубе и хочет уйти.

За игроком следят клубы АПЛ и Серии А.