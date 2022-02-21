«Бетис» благодаря пенальти вырвал победу над «Мальоркой», оторвавшись от «Барселоны» и «Атлетико»
Депай интересен клубам Италии и своей бывшей команде
Форвард может покинуть «Барселону» летом
09:50
Фото: Marca
Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай может покинуть клуб летом.
В Испании игроку так и не удалось заиграть. С ним могут попрощаться уже вскоре.
На форварда претендуют итальянские клубы. Среди них – «Ювентус», «Милан» и «Интер». Кроме того, в его возвращении заинтересован «Лион», сообщает sport.es.
Сообщалось, что голландец так и не смог адаптироваться к Испании.
За «Барсу» Мемфис отыграл 23 матча, забив 8 мячей и сделав два ассиста. Он перешел в «Барселону» летом.
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