Депай: «Не успел даже поздороваться с Месси»

Аргентинец неожиданно для всех покинул команду

Мемфис Депай / фото - FC Barcelona

Новичок «Барселоны» Мемфис Депай прокомментировал для Diario Sport уход легендарного форварда Лионеля Месси из каталонского клуба:

«Я даже не успел с ним познакомиться. Он поздно приступил к предсезонной подготовке из-за отпуска, связанного с Кубком Америки, и я даже поздороваться с ним не успел. Возможно, это удастся сделать, если мы когда-нибудь сыграем друг против друга или он вернется в клуб. Кто знает».

Аргентинец пополнил ряды ПСЖ, где его уже успели представить перед полными трибунами. Стадион просто сходил с ума!

Месси взял себе в Париже 30 номер, а в «Барселоне» уже нашелся претендент на «десятку» экс-капитана.

Напомним, ранее президент «блаугранас» рассказал о катастрофическом финансовом положении команды.