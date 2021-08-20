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Депай: «Не успел даже поздороваться с Месси»

Аргентинец неожиданно для всех покинул команду
Футбол Примерa (Испания)
10:54
Депай: «Не успел даже поздороваться с Месси»
Мемфис Депай / фото - FC Barcelona

Новичок «Барселоны» Мемфис Депай прокомментировал для Diario Sport уход легендарного форварда Лионеля Месси из каталонского клуба:

«Я даже не успел с ним познакомиться. Он поздно приступил к предсезонной подготовке из-за отпуска, связанного с Кубком Америки, и я даже поздороваться с ним не успел.

Возможно, это удастся сделать, если мы когда-нибудь сыграем друг против друга или он вернется в клуб. Кто знает».

Аргентинец пополнил ряды ПСЖ, где его уже успели представить перед полными трибунами. Стадион просто сходил с ума!

Месси взял себе в Париже 30 номер, а в «Барселоне» уже нашелся претендент на «десятку» экс-капитана.

Напомним, ранее президент «блаугранас» рассказал о катастрофическом финансовом положении команды.

Павел Харченко
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Теги

Лионель Месси Барселона (футбол) Мемфис Депай

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