Френки де Йонг: «На протяжении всего матча у нас было ощущение, что мы намного лучше Украины»
Депай – о победе над Украиной: «Здорово выиграть первый матч на Евро»
Лидер сборной Нидерландов назвал поединок с «сине-желтыми» излишне волнующим
Мемфис Депай / Фото - vi.nlНападающий сборной Нидерландов Мемфис Депай поделился эмоциями после триумфа над командой Украины(3:2)в стартовом матче группового этапа Евро-2020.
Цитируе Депая vi.nl.
«Здорово выиграть первый матч на Евро. Мы сделали его излишне волнующим. Безусловно, это был особенный момент – спустя 7 лет еще один матч на большом турнире. С фанами на стадионе и твоей семьей. Всегда здорово начинать с победы. Не могу сказать, что случилось после 2:0, мы посмотрим еще раз. Это не было так, что мы думали об уже достигнутой цели. Понимаем, что это запрещено. В конце времени оставалось мало. Фаны давали нам дополнительную силу. Должны оставаться с положительным настроем. Работы много. Сейчас можно немного насладиться победой и сфокусироваться на следующей».
Своими эмоциями после поражения от голландцев поделился вратарь «сине-желтых» Георгий Бущан.
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