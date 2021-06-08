Депай отказал трем топ-клубам ради «Барселоны»

Голландец намерен переехать в Испанию

Мемфис Депай / фото - Goal

Нападающий «Лиона» и сборной Голландии Мемфис Депай отверг предложения трех клубов, что бы перейти в «Барселону», сообщает Mundo Deportivo.

Контракт 27-летнего форварда с «Лионом» истекает этим летом, и за его подписью охотились «Ювентус», «Интер» и ПСЖ, но голландец отказал всем, что бы отправиться в каталонский клуб и поработать со своим соотечественником Рональдом Куманом.

В минувшем сезоне Депай отыграл в составе «ткачей» 40 матчей, в которых записал на свой счет 34 голевых действияй.

Уже в это воскресенье, 13-го июня, Мемфис в составе сборной Голландии будет противостоять сборной Украины в рамках группового этапа Евро-2020.

Напомним, «Барселона» улучшила условия контракта для Депая.