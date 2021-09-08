Отбор на ЧМ-2022. Нидерланды забили 6 мячей Турции. Фарерские острова обыграли Молдову
Депай повторил рекорд Клюйверта в сборной Нидерландов
Он забил 12 мячей за год
Фото: twitter.com/OnsOranje
Нидерланды разнесли Турцию (6:1) в матче отбора на ЧМ-2022.
Хет-трик оформил форвард голландцев Мемфис Депай. Он забил 12 мячей за национальную команду в 2021-м году.
Мемфис повторил рекорд Патрика Клюйверта в сборной, который в 2000-м году забил 12 мячей за Нидерланды, сообщает Opta.
У Депая есть шанс побить рекорд экс-нападающего. У Нидерландов запланировано еще четыре матча до конца года.
В этом сезоне Мемфис играет за «Барселону».
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