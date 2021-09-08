Депай повторил рекорд Клюйверта в сборной Нидерландов

Он забил 12 мячей за год

Фото: twitter.com/OnsOranje

Нидерланды разнесли Турцию (6:1) в матче отбора на ЧМ-2022.

Хет-трик оформил форвард голландцев Мемфис Депай. Он забил 12 мячей за национальную команду в 2021-м году.

Мемфис повторил рекорд Патрика Клюйверта в сборной, который в 2000-м году забил 12 мячей за Нидерланды, сообщает Opta.

У Депая есть шанс побить рекорд экс-нападающего. У Нидерландов запланировано еще четыре матча до конца года.

В этом сезоне Мемфис играет за «Барселону».