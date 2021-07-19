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Депай приехал в расположение «Барселоны» и обратился к болельщикам

Голландец завершил свой отпуск после Евро-2020
Футбол Примерa (Испания)
22:26
Депай приехал в расположение «Барселоны» и обратился к болельщикам
Мемфис Депай / фото - FC Barcelona

Новичок каталонской «Барселоны» Мемфис Депай прибыл в расположение клуба, где прошел медосмотр и рассказал, чего ждет от своего перехода в стан «блаугранас», сообщает официальный сайт команды.

«Это особенный день для меня. Я очень взволнован из-за того, что еду в этот клуб, на этот стадион. Все это прекрасно.

Я надеюсь выиграть много трофеев, именно поэтому я перешёл в этот великий клуб с очень богатой историей.

Я только что вернулся из отпуска и должен сосредоточиться на деле. Хочу начать сезон успешно, постараюсь адаптироваться как можно скорее.

Мне нравится атакующий футбол, нравится создавать моменты, отдавать голевые передачи и самому забивать. Стиль «Барсы» для меня идеален, я счастлив.

С Куманом у меня прекрасные отношения, он придал мне уверенности в себе и помог, когда я был травмирован. Он настоял на моем переходе сюда, в лучший клуб мира. Я рад, что он здесь, и готов биться за него».

Голландский форвард перешел в «Барсу» из «Лиона» на правах свободного агента.

Депай уже знаком с наставником каталонцев Рональдом Куманом, так как играл под его руководством в сборной Нидерландов.

Место для голландца в стартовом составе может вскоре освободиться, ведь президент «Атлетико» намекнул на возвращение в клуб форварда «Барселоны» Антуана Гризманна.

Павел Харченко
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Теги

Барселона (футбол) Мемфис Депай

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