Депай приехал в расположение «Барселоны» и обратился к болельщикам
Новичок каталонской «Барселоны» Мемфис Депай прибыл в расположение клуба, где прошел медосмотр и рассказал, чего ждет от своего перехода в стан «блаугранас», сообщает официальный сайт команды.
«Это особенный день для меня. Я очень взволнован из-за того, что еду в этот клуб, на этот стадион. Все это прекрасно.
Я надеюсь выиграть много трофеев, именно поэтому я перешёл в этот великий клуб с очень богатой историей.
Я только что вернулся из отпуска и должен сосредоточиться на деле. Хочу начать сезон успешно, постараюсь адаптироваться как можно скорее.
Мне нравится атакующий футбол, нравится создавать моменты, отдавать голевые передачи и самому забивать. Стиль «Барсы» для меня идеален, я счастлив.
С Куманом у меня прекрасные отношения, он придал мне уверенности в себе и помог, когда я был травмирован. Он настоял на моем переходе сюда, в лучший клуб мира. Я рад, что он здесь, и готов биться за него».
Голландский форвард перешел в «Барсу» из «Лиона» на правах свободного агента.
Депай уже знаком с наставником каталонцев Рональдом Куманом, так как играл под его руководством в сборной Нидерландов.
Место для голландца в стартовом составе может вскоре освободиться, ведь президент «Атлетико» намекнул на возвращение в клуб форварда «Барселоны» Антуана Гризманна.
Комментарии 0