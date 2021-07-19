Депай приехал в расположение «Барселоны» и обратился к болельщикам

Мемфис Депай / фото - FC Barcelona

Новичок каталонской «Барселоны» Мемфис Депай прибыл в расположение клуба, где прошел медосмотр и рассказал, чего ждет от своего перехода в стан «блаугранас», сообщает официальный сайт команды.

Я надеюсь выиграть много трофеев, именно поэтому я перешёл в этот великий клуб с очень богатой историей.

Я только что вернулся из отпуска и должен сосредоточиться на деле. Хочу начать сезон успешно, постараюсь адаптироваться как можно скорее.

Мне нравится атакующий футбол, нравится создавать моменты, отдавать голевые передачи и самому забивать. Стиль «Барсы» для меня идеален, я счастлив.

С Куманом у меня прекрасные отношения, он придал мне уверенности в себе и помог, когда я был травмирован. Он настоял на моем переходе сюда, в лучший клуб мира. Я рад, что он здесь, и готов биться за него».