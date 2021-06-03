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Депай стал лучшим исполнителем штрафных в сборной Голландии за полвека

Нападающий снова отличился со стандарта
Евро Сборные
09:13
Депай стал лучшим исполнителем штрафных в сборной Голландии за полвека
Мемфис Депай / фото - Ligue 1

Форвард «Лиона» и сборной Нидерландов Мемфис Депай стал самым результативным исполнителем штрафных ударов своей национальной команды с 1974 года, сообщает Opta.

Сборная Нидерландов сыграла вничью в товарищеском матче со сборной Шотландии. Матч закончился со счетом 2:2. Оба гола голландцев забил Депай. Свой второй мяч нападающий забил прямым ударом со штрафного.

Футболист может покинуть «Лион» уже этим летом. Главным претендентом на 27-летнего игрока называют «Барселону», которую тренирует соотечественник Мемфиса Рональд Куман. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 45 миллионов евро. Его контракт с французской командой истекает этим летом.

В минувшем сезоне голландец провел 40 матчей за «ткачей», в которых записал на свой счет 34 очка по системе гол+пас.

Напомним,Депай уйдет в «Барселону» свободным агентом.

Павел Харченко
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Теги

Мемфис Депай Лион Барселона (футбол)

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