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Депай выбрал себе новый клуб

Игрок определился со своим будущим
Футбол ЕВРО-2020
12:35
Депай выбрал себе новый клуб
Мемфис Депай / фото - Goal

Нападающий французского «Лиона» и сборной Нидерландов Мемфис Депай принял решение присоединиться к «Барселоне», сообщает Diario Sport.

Контракт игрока с «Лионом» истекает этим летом, и игрок заявил, что не планирует оставаться во Франции на следующий сезон.

Голландец стал лакомым кусочком на трансферном рынке: «Барселона» и «Ювентус» предложили ему выгодные контракты.

Как сообщает источник, Депай принял решение стать игроком «Барселоны». О сделке должны объявить уже на следующей неделе. Клуб ждет разрешения на это от Федерации футбола Голландии, так как на данный момент форвард находится в расположении сборной на Евро-2020.

В составе сборной Нидерландов Депай уже сегодня сыграет против сборной Украины. Матч состоится в 22:00. 

Посмотреть видео и текстовую трансляцию матча вы сможете на нашем сайте.

Павел Харченко
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Теги

Мемфис Депай Нидерланды - Украина Барселона (футбол) Ювентус

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