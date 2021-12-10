Депай выбыл до конца года, оставив «Барселону» только с одним форвардом

Каталонцы испытывают кадровые проблемы

Мемфис Депай / фото - FC Barcelona

Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай получил повреждение в матче Лиги чемпионов против «Баварии» (0:3), сообщает AS.

Из-за мышечной травмы голландец пропустит не меньше месяца и точно больше не сыграет в 2021-м году.

Таким образом, каталонцы остались практически без игроков атаки. Из форвардов в расположении Хави остался только Люк Де Йонг, которому тренер не особо доверяет место в составе.

Помимо Депая, в лазарете также находятся Ансу Фати, Мартин Брэйтуэйт и Серхио Агуэро.

Нидерландский нападающий является лучшим бомбардиром «блаугранас» в этом сезоне. На его счету 8 голов в 15-ти матчах.

Также до конца года выбыл лидер обороны «сине-гранатовых». Латераль рискует пропустить январское «Эль Классико».