Президент «Барселоны» пообещал Хави усиления в зимнее трансферное окно
Депай выбыл до конца года, оставив «Барселону» только с одним форвардом
Каталонцы испытывают кадровые проблемы
21:03
Мемфис Депай / фото - FC Barcelona
Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай получил повреждение в матче Лиги чемпионов против «Баварии» (0:3), сообщает AS.
Из-за мышечной травмы голландец пропустит не меньше месяца и точно больше не сыграет в 2021-м году.
Таким образом, каталонцы остались практически без игроков атаки. Из форвардов в расположении Хави остался только Люк Де Йонг, которому тренер не особо доверяет место в составе.
Помимо Депая, в лазарете также находятся Ансу Фати, Мартин Брэйтуэйт и Серхио Агуэро.
Нидерландский нападающий является лучшим бомбардиром «блаугранас» в этом сезоне. На его счету 8 голов в 15-ти матчах.
Также до конца года выбыл лидер обороны «сине-гранатовых». Латераль рискует пропустить январское «Эль Классико».
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