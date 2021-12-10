Депай выбыл до конца года, оставив «Барселону» только с одним форвардом

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дняСК «Сокол» подписал двух опытных защитников
матч-центр : Футбол
Вчера 15
Сейчас 1
Сегодня 6
Завтра 17
Футбол (15 событий из 33) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
20:00 Аталанта - Вильярреал 2:3 Окончен
Лига Европы UEFA 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:45 Лион - Глазго Рейнджерс 1:1 Окончен
19:45 Спарта Прага - Брондбю 2:0 Окончен
19:45 Реал Сосьедад - ПСВ 3:0 Окончен
19:45 Штурм - Монако 1:1 Окончен
19:45 Легия Варшава - Спартак Москва 0:1 Окончен
19:45 Наполи - Лестер 3:2 Окончен
19:45 Фенербахче - Айнтрахт 1:1 Окончен
22:00 Лацио - Галатасарай 0:0 Окончен
22:00 Марсель - Локомотив Москва 1:0 Окончен
22:00 Брага - Црвена Звезда 1:1 Окончен
22:00 Селтик - Бетис 3:2 Окончен
22:00 Ференцварош - Байер 1:0 Окончен
22:00 Вест Хэм - Динамо Загреб 0:1 Окончен
Лига конференций UEFA 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:45 Заря - Бодо/Глимт 1:1 Окончен
Футбол (1 событие из 1) показать все
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:30 Кельн - Аугсбург 0:0 1-й тайм
Футбол (6 событий из 7) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Нант - Ланс -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:30 Кельн - Аугсбург 0:0 1-й тайм
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Дженоа - Сампдория -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Мальорка - Сельта -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
17:00 ФК Мариуполь - СК Днепр-1 0:3 Окончен
19:30 Ингулец - Десна 2:1 Окончен
Футбол (17 событий из 24) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:30 Манчестер Сити - Вулверхэмптон -:- Запланирован
17:00 Арсенал - Саутгемптон -:- Запланирован
17:00 Челси - Лидс -:- Запланирован
17:00 Ливерпуль - Астон Вилла -:- Запланирован
19:30 Норвич - Манчестер Юнайтед -:- Запланирован
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Реймс - Сент-Этьен -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:30 Бавария - Майнц -:- Запланирован
16:30 РБ Лейпциг - Боруссия Мёнхенгладбах -:- Запланирован
16:30 Бохум - Боруссия Дортмунд -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:00 Венеция - Ювентус -:- Запланирован
21:45 Удинезе - Милан -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 Валенсия - Эльче -:- Запланирован
22:00 Атлетик - Севилья -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Александрия - Шахтер -:- Запланирован
15:00 Колос - Олимпик -:- Запланирован
17:00 Верес - Рух -:- Запланирован
19:30 ФК Львов - Ворскла -:- Запланирован

Депай выбыл до конца года, оставив «Барселону» только с одним форвардом

Каталонцы испытывают кадровые проблемы
Футбол Примерa (Испания)
21:03
Депай выбыл до конца года, оставив «Барселону» только с одним форвардом
Мемфис Депай / фото - FC Barcelona

Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай получил повреждение в матче Лиги чемпионов против «Баварии» (0:3), сообщает AS.

Из-за мышечной травмы голландец пропустит не меньше месяца и точно больше не сыграет в 2021-м году.

Таким образом, каталонцы остались практически без игроков атаки. Из форвардов в расположении Хави остался только Люк Де Йонг, которому тренер не особо доверяет место в составе.

Помимо Депая, в лазарете также находятся Ансу Фати, Мартин Брэйтуэйт и Серхио Агуэро.

Нидерландский нападающий является лучшим бомбардиром «блаугранас» в этом сезоне. На его счету 8 голов в 15-ти матчах.

Также до конца года выбыл лидер обороны «сине-гранатовых». Латераль рискует пропустить январское «Эль Классико».

Павел Харченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Барселона (футбол) Мемфис Депай

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

«Некоторые не понимают, что значит играть за «Барсу». Хави избавится от трех игроков после вылета в ЛЕ
«Некоторые не понимают, что значит играть за «Барсу». Хави избавится от трех игроков после вылета в ЛЕ
Футбол Примерa (Испания)
19:15
Президент «Барселоны» пообещал Хави усиления в зимнее трансферное окно
Президент «Барселоны» пообещал Хави усиления в зимнее трансферное окно
Футбол Примерa (Испания)
17:08
Лидер обороны «Барселоны» больше не сыграет в 2021-м году и рискует пропустить «Эль Классико»
Лидер обороны «Барселоны» больше не сыграет в 2021-м году и рискует пропустить «Эль Классико»
Футбол Примерa (Испания)
16:25
Анри: «Вы видели, как плакал Месси, когда покидал «Барселону»?
Анри: «Вы видели, как плакал Месси, когда покидал «Барселону»?
Футбол В Европе
13:47
Мюллер: «Барселона» сейчас не может справиться с интенсивностью футбола на топ-уровне»
Мюллер: «Барселона» сейчас не может справиться с интенсивностью футбола на топ-уровне»
Футбол Лига чемпионов UEFA
9 декабря 18:45
Экс-игрок «Барселоны»: «Куман лгал. Говорил, что я плохо влияю на команду»
Экс-игрок «Барселоны»: «Куман лгал. Говорил, что я плохо влияю на команду»
Футбол Примерa (Испания)
9 декабря 17:10

Новости: Футбол

Клопп: «Думаю, в будущем Джеррард обязательно будет тренировать «Ливерпуль»
Клопп: «Думаю, в будущем Джеррард обязательно будет тренировать «Ливерпуль»
Премьер-Лига (Англия)
21:43
«Ингулец» в меньшинстве одержал первую победу в УПЛ с августа
«Ингулец» в меньшинстве одержал первую победу в УПЛ с августа
Украинская Премьер-лига
21:25
Депай выбыл до конца года, оставив «Барселону» только с одним форвардом
Депай выбыл до конца года, оставив «Барселону» только с одним форвардом
Примерa (Испания)
21:03
Звезда молодежки «Динамо» попал на радары французского клуба
Звезда молодежки «Динамо» попал на радары французского клуба
Украинская Премьер-лига
20:48
Промоутеры MMA предложили Селезневу и Сенькиву решить конфликт в клетке
Промоутеры MMA предложили Селезневу и Сенькиву решить конфликт в клетке
Украинская Премьер-лига
20:26
Киммих испытывает проблемы с легкими. Врачи считают, что вакцинация смогла бы это предотвратить
Киммих испытывает проблемы с легкими. Врачи считают, что вакцинация смогла бы это предотвратить
Бундеслига (Германия)
20:13
Даже не Бензема. Форвард «Реала» признан лучшим игроком Примеры в ноябре
Даже не Бензема. Форвард «Реала» признан лучшим игроком Примеры в ноябре
Примерa (Испания)
19:47
«У нас здесь не Россия». Народный депутат обратился в полицию из-за угроз Селезнева журналисту
«У нас здесь не Россия». Народный депутат обратился в полицию из-за угроз Селезнева журналисту
Украинская Премьер-лига
19:38
«Некоторые не понимают, что значит играть за «Барсу». Хави избавится от трех игроков после вылета в ЛЕ
«Некоторые не понимают, что значит играть за «Барсу». Хави избавится от трех игроков после вылета в ЛЕ
Примерa (Испания)
19:15
Все новости

Популярные новости

Букмекеры не верят, что украинский супертяж продержится хотя бы 4 раунда против следующего соперника
Букмекеры не верят, что украинский супертяж продержится хотя бы 4 раунда против следующего соперника
Бокс Профессиональный бокс
8 декабря 19:21
2
Мейвезер – о поражении Джошуа от Усика: «Это не неожиданность – просто об Энтони все знали, а украинец находился за кулисами»
Мейвезер – о поражении Джошуа от Усика: «Это не неожиданность – просто об Энтони все знали, а украинец находился за кулисами»
Бокс Профессиональный бокс
3 декабря 09:24
2
Арум назвал четверку лучших боксеров в истории
Арум назвал четверку лучших боксеров в истории
Бокс Профессиональный бокс
5 декабря 17:20
17
Реваншу быть? Ломаченко поставил ультиматум, при котором может согласиться снова подраться с Лопесом
Реваншу быть? Ломаченко поставил ультиматум, при котором может согласиться снова подраться с Лопесом
Бокс Профессиональный бокс
9 декабря 22:29
4
Хирн назвал сумму, за которую Джошуа готов отказаться от боя с Усиком
Хирн назвал сумму, за которую Джошуа готов отказаться от боя с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
3 декабря 15:38
10
Василий Ломаченко – Ричард Комми. Онлайн трансляция
Василий Ломаченко – Ричард Комми. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
9 декабря 00:00
Все новости

Анонсы

Чемпионат Украины. «Александрия» – «Шахтер». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Украины. «Александрия» – «Шахтер». Онлайн трансляция
11 декабря 14:00
«Воин ниндзя»
TV
«Воин ниндзя»
11 декабря 15:50
Охотники на гигантских лобстеров
TV
Охотники на гигантских лобстеров
11 декабря 18:45
Дмитрий Бивол – Умар Саламов. Онлайн трансляция
WEB
Дмитрий Бивол – Умар Саламов. Онлайн трансляция
11 декабря 23:00
Джаред Андерсон – Александр Тесленко. Онлайн трансляция
WEB
Джаред Андерсон – Александр Тесленко. Онлайн трансляция
12 декабря 04:30
Чарльз Оливейра – Дастин Порье. Онлайн трансляция
WEB
Чарльз Оливейра – Дастин Порье. Онлайн трансляция
12 декабря 05:00
Василий Ломаченко – Ричард Комми. Онлайн трансляция
WEB
Василий Ломаченко – Ричард Комми. Онлайн трансляция
12 декабря 06:00
Нонито Донэйр – Рэймарт Габальо. Онлайн трансляция
WEB
Нонито Донэйр – Рэймарт Габальо. Онлайн трансляция
12 декабря 06:00
«Никогда не сдавайся 2. Бой»
TV
«Никогда не сдавайся 2. Бой»
12 декабря 14:55
Суперлига. «Мариуполь» – СК «Сокол». Видео трансляция
WEB
TV
Суперлига. «Мариуполь» – СК «Сокол». Видео трансляция
12 декабря 18:30
Чемпионат Испании. «Реал» – «Атлетико». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Испании. «Реал» – «Атлетико». Онлайн трансляция
12 декабря 22:00
«Бойцовский клуб» на телеканале XSPORT
TV
«Бойцовский клуб» на телеканале XSPORT
19 декабря 10:50
«Преследуя монстров»
TV
«Преследуя монстров»
19 декабря 18:45
«Ковбои холодных вод»
TV
«Ковбои холодных вод»
19 декабря 19:40
«Порхать как бабочка, жалить как пчела!». На XSPORT – фильм «Али»
TV
«Порхать как бабочка, жалить как пчела!». На XSPORT – фильм «Али»
19 декабря 21:45