Российский комментатор – о новой форме сборной Украины: «Они могут нарисовать там хоть Аляску, Африку и Антарктиду»
Депутат Госдумы России – о новой форме сборной Украины: «Это провокация, Крым – территория РФ»
На футболке национальной команды изображены границы страны с Крымом
6 июня 15:59
Дмитрий Свищев / Фото: Чемпионат
Депутат Государственной Думы России Дмитрий Свищев высказался о новой форме сборной Украины, на которой изображены границы страны вместе с Крымским полуостровом.
«Все мы прекрасно понимаем: Крым – территория Российской Федерации. Отвечать тут должны представители UEFA. Это политическая провокация, показывающая слабость. Они ещё раз хотят привлечь внимание всего мира. У них с газовыми проблемами ничего не получается, мир не могут установить, поэтому для них это проблема. Это проявление слабости, а не политической воли».