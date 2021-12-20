Не стал заменой Реброву. «Ференцварош» расстался с тренером
Депутат Тищенко: «У нас с Шевченко и Ребровым была своя тусовка»
Член партии «Слуга Народа» рассказал о дружбе с легендарными экс-футболистами
Тищенко и Ребров / Фото: Twitter
Народный депутат Николай Тищенко рассказал о дружбе с Сергеем Ребровым и Андреем Шевченко.
«Сергей Ребров – мой очень давний друг. Мы с ним познакомились очень давно, еще в юности, когда он только начинал свою футбольную карьеру. Нас познакомил Андрей Шевченко. Мне было 18 лет, мы дружили, у нас была общая юношеская тусовка.
Я горжусь тем, что все великие футболисты начинали со дворов. Шевченко – с Оболони. Я тоже с Оболони.
Мы будем вместе с Ребровым праздновать Новый год. И вообще, мы все праздники проводим вместе».
Напомним, экс-тренер «Динамо» Йожеф Сабо рассказал о разгульной жизни, которую в молодости вел Шевченко.
Комментарии 0