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Депутат Тищенко: «У нас с Шевченко и Ребровым была своя тусовка»

Член партии «Слуга Народа» рассказал о дружбе с легендарными экс-футболистами
Футбол Украинская Премьер-лига
12:59
Депутат Тищенко: «У нас с Шевченко и Ребровым была своя тусовка»
Тищенко и Ребров / Фото: Twitter

Народный депутат Николай Тищенко рассказал о дружбе с Сергеем Ребровым и Андреем Шевченко.

«Сергей Ребров – мой очень давний друг. Мы с ним познакомились очень давно, еще в юности, когда он только начинал свою футбольную карьеру. Нас познакомил Андрей Шевченко. Мне было 18 лет, мы дружили, у нас была общая юношеская тусовка.

Я горжусь тем, что все великие футболисты начинали со дворов. Шевченко – с Оболони. Я тоже с Оболони.

Мы будем вместе с Ребровым праздновать Новый год. И вообще, мы все праздники проводим вместе».


Напомним, экс-тренер «Динамо» Йожеф Сабо рассказал о разгульной жизни, которую в молодости вел Шевченко.

Источник: Світське життя Петр Приходько
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Сергей Ребров

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