Депутат Тищенко: «У нас с Шевченко и Ребровым была своя тусовка»

Тищенко и Ребров / Фото: Twitter

Народный депутат Николай Тищенко рассказал о дружбе с Сергеем Ребровым и Андреем Шевченко.

Я горжусь тем, что все великие футболисты начинали со дворов. Шевченко – с Оболони. Я тоже с Оболони.

Мы будем вместе с Ребровым праздновать Новый год. И вообще, мы все праздники проводим вместе».