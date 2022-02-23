Депутаты Европарламента призвали UEFA отказаться от финала ЛЧ в Петербурге и контрактов с «Газпромом»

Политики считают, что организация больше не может поддерживать действующий режим в РФ

Фото - UEFA В Европарламенте призвали UEFA разорвать все контракты с «Газпромом». Об этом сообщает Sportschau.de. По информации источника, несколько депутатов Европейского парламента написали коллективное письмо к президенту футбольного союза Александеру Чеферину. Политики просят прекратить сотрудничество с российской госкомпанией. Также депутаты рекомендуют UEFA отказаться от проведения финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге. По их мнению, организация больше не может «узаконивать режим Владимира Путина». Ранее известное немецкое издание сообщило, что будет закрывать рекламу «Газпрома» на футболках «Шальке» слоганом «Свободу Украине».

Сергей Стаднюк