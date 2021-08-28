Дерби последователей. «Днепр-1» вырвал победу в матче с «Металлистом 1925»

Команды вспомнили соперничество в Первой лиге

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В шестом туре украинской Премьер-лиги «Днепр-1» на выезде добыл волевую победу над «Металлистом 1925».

Днепровская команда рассматривалась в качестве фаворита в битве со старыми знакомыми. Ведь ей гораздо раньше удалось пробиться в элиту. Тем не менее, новичок УПЛ сумел дать бой сопернику.

Харьковчане увереннее начали матч и повели в счете после удара Марлисона. Команды ушли на перерыв при минимальном преимуществе хозяев.

Уже ближе к концовке встречи инициативу перехватили подопечные Йовичевича. Им удалось заработать пенальти, который успешно реализовал Чуже.

Гости продолжили оказывать давление и заработали опасный штрафной удар в компенсированное время. После подачи Билла и касания партнера Гуцуляк переправил мяч в ворота. Эпизод долго пересматривался с помощью VAR на предмет офсайда, но гол был засчитан.

«Днепр-1» набрал 13 очков в турнирной таблице, сравнявшись с «Динамо». «Металлист 1925» имеет 5 пунктов в активе.

УПЛ, 6 тур

«Металлист 1925» – «Днепр-1» 1:2

Голы: Марлисон, 36 – Чуже, 69 (пен.), Гуцуляк, 90+2

«Металлист 1925»: Коваленко, Западня, Ткачук, Ермаков, Шершень, Крыськив (Батюшин, 81), Габелок, Голодюк (Задерака, 81), Протасов (Ременюк, 70), Дмитренко (Савин, 70), Марлисон (Фабиньо, 70).

«Днепр-1»: Кожокару, Лучкевич (Логинов, 87), Адамюк, Дубинчак, Сваток, Когут (Ярмолюк, 70), Ди Франко (Джурасек, 59), Гуцуляк, Игнатенко, Назаренко (Билл, 59), Русин (Чуже, 59).

Предупреждения: Голодюк, Коваленко, Фабиньо – Ди Франко, Дубинчак, Игнатенко