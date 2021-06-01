Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Дешам: «Бензема изменился. Его вызов в сборную Франции был необходим»

Тренер рад, что помирился с игроком
Футбол Евро-2020
12:28
Дешам: «Бензема изменился. Его вызов в сборную Франции был необходим»
Фото: RMC Sport

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешаш рассказал RMC Sport, почему вызвал на Евро-2020 форварда «Реала» Карима Бензема.

«Он изменился. Я принимаю решения по спортивному принципу, поэтому и выбрал его. Я был глубоко убежден, что это необходимо, поэтому и вызвал его.

Нам нужно было поговорить, но не было подходящей возможности. Раз я его вызвал, значит разговор состоялся и прошел хорошо. В свое время Карим делал сильные заявления, но мы проговорили три минуты, и все вновь стало нормально.

Извинения - очень сильная вещь. С тех пор как я стал тренером, с определенными игроками возникали сложные ситуации, но я никогда не придерживался радикальной позиции. Я всегда склоняюсь к варианту, который приносит пользу национальной команде».

Бензема не играл за сборную Франции 6 лет.

Сообщалось, что он хотел играть за Алжир.

Андрей Усмонов
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

сборная Франции (футбол) Дидье Дешам Карим Бензема

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Нидерланды в компенсированное время вырвали у Франции путевку в полуфинал молодежного Евро
Нидерланды в компенсированное время вырвали у Франции путевку в полуфинал молодежного Евро
Футбол В Европе
31 мая 20:58
Картинг против Формулы-1. Бензема – о натянутых отношениях с Жиру
Картинг против Формулы-1. Бензема – о натянутых отношениях с Жиру
Футбол Евро-2020
31 мая 07:51
Бензема: «Зизу великий тренер. Разочарован, что он покидает «Реал»
Бензема: «Зизу великий тренер. Разочарован, что он покидает «Реал»
Футбол Примерa (Испания)
30 мая 21:36
Зидан может стать у руля сборной Франции после Евро-2020
Зидан может стать у руля сборной Франции после Евро-2020
Футбол В Европе
27 мая 21:56
Оставил Месси и Левандовски позади. Бензема признан лучшим игроком сезона в Европе по версии Onze Mondial
Оставил Месси и Левандовски позади. Бензема признан лучшим игроком сезона в Европе по версии Onze Mondial
Футбол Примерa (Испания)
22 мая 07:20
Дешам: «Мы все нуждались в возвращении Бензема»
Дешам: «Мы все нуждались в возвращении Бензема»
Футбол Лига 1 (Франция)
19 мая 11:10

Новости: Футбол

«Претенденты в фокусе». Что UEFA написал о сборной Украины перед Евро
Превью «Претенденты в фокусе». Что UEFA написал о сборной Украины перед Евро
Сборная Украины
13:51
Азар: «Опечален уходом Зидана»
Азар: «Опечален уходом Зидана»
Примерa (Испания)
13:48
Малиновский признался, что будет играть на Евро-2020 с проблемами со здоровьем
Малиновский признался, что будет играть на Евро-2020 с проблемами со здоровьем
Сборная Украины
13:46
«Милан» хочет вернуть экс-игрока «Металлиста» в Италию
«Милан» хочет вернуть экс-игрока «Металлиста» в Италию
Серия А (Италия)
13:23
Зубков: «Смотрели финал Лиги чемпионов и поддерживали Зинченко»
Зубков: «Смотрели финал Лиги чемпионов и поддерживали Зинченко»
Сборная Украины
13:03
«Шахтер» согласовал контракт с форвардом «Бенфики»
«Шахтер» согласовал контракт с форвардом «Бенфики»
Украинская Премьер-лига
12:47
Пятов: «Я готов бороться за место в основе «Шахтера»
Пятов: «Я готов бороться за место в основе «Шахтера»
Украинская Премьер-лига
12:40
Дешам: «Бензема изменился. Его вызов в сборную Франции был необходим»
Дешам: «Бензема изменился. Его вызов в сборную Франции был необходим»
Евро-2020
12:28
Вслед за Агуэро «Барселона» подписала еще одного игрока «Манчестер Сити»
Вслед за Агуэро «Барселона» подписала еще одного игрока «Манчестер Сити»
Примерa (Испания)
12:26
Все новости

Популярные новости

Боя Джошуа – Усик не будет. Энтони он не интересен, а Хирн ругается матом от нежелания его проводить
Мнение
Боя Джошуа – Усик не будет. Энтони он не интересен, а Хирн ругается матом от нежелания его проводить
Бокс Профессиональный бокс
30 мая 19:31
9
Большой шкаф громко упал. Бывший самый сильный человек планеты побывал в нокдауне во время выставочного боя
Большой шкаф громко упал. Бывший самый сильный человек планеты побывал в нокдауне во время выставочного боя
Бокс Профессиональный бокс
28 мая 20:14
1
Накатани: «Секрет магии Ломаченко раскрыт»
Накатани: «Секрет магии Ломаченко раскрыт»
Бокс Профессиональный бокс
25 мая 19:00
4
«Знаете, какой грохот был?» Российский боксер рассказал, как Валуева вырубили во время спарринга
«Знаете, какой грохот был?» Российский боксер рассказал, как Валуева вырубили во время спарринга
Бокс Профессиональный бокс
30 мая 12:58
Женская сборная Украины, одолев россиянок в финале, выиграла чемпионат Европы
Женская сборная Украины, одолев россиянок в финале, выиграла чемпионат Европы
Стрельба пулевая
26 мая 07:40
1
«Я собираюсь убрать эту глупую ухмылку с твоего тупого лица». Шеннон Бригс обратился к Владимиру Кличко
«Я собираюсь убрать эту глупую ухмылку с твоего тупого лица». Шеннон Бригс обратился к Владимиру Кличко
Бокс Профессиональный бокс
29 мая 08:46
3
Все новости