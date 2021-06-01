Дешам: «Бензема изменился. Его вызов в сборную Франции был необходим»

ЧМ-2021. Швейцария – Великобритания. Видео трансляция
12:15
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешаш рассказал RMC Sport, почему вызвал на Евро-2020 форварда «Реала» Карима Бензема.
«Он изменился. Я принимаю решения по спортивному принципу, поэтому и выбрал его. Я был глубоко убежден, что это необходимо, поэтому и вызвал его.
Нам нужно было поговорить, но не было подходящей возможности. Раз я его вызвал, значит разговор состоялся и прошел хорошо. В свое время Карим делал сильные заявления, но мы проговорили три минуты, и все вновь стало нормально.
Извинения - очень сильная вещь. С тех пор как я стал тренером, с определенными игроками возникали сложные ситуации, но я никогда не придерживался радикальной позиции. Я всегда склоняюсь к варианту, который приносит пользу национальной команде».
Бензема не играл за сборную Франции 6 лет.
Сообщалось, что он хотел играть за Алжир.
Комментарии 0