Дешам: «Бензема изменился. Его вызов в сборную Франции был необходим»

Фото: RMC Sport

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешаш рассказал RMC Sport, почему вызвал на Евро-2020 форварда «Реала» Карима Бензема.

Нам нужно было поговорить, но не было подходящей возможности. Раз я его вызвал, значит разговор состоялся и прошел хорошо. В свое время Карим делал сильные заявления, но мы проговорили три минуты, и все вновь стало нормально.

Извинения - очень сильная вещь. С тех пор как я стал тренером, с определенными игроками возникали сложные ситуации, но я никогда не придерживался радикальной позиции. Я всегда склоняюсь к варианту, который приносит пользу национальной команде».