Дешам: «Бросили играть на 20 минут, а этого нельзя делать против Испании»

Дидье Дешам / Фото - Goal

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился эмоциями после победы в финальном матче Лиги наций против Испании (2:1). Слова специалиста передает пресс-служба UEFA.

На кону был трофей. Игроки всегда хотят конкурировать, как и я. Мы сделали все, что попасть в главный матч. Когда ты в финале, лучше выиграть. Во втором тайме мы сыграли более агрессивно и заставляли их ошибаться.

Это было соревнование за итоговые места. В этом турнире играли молодые футболисты, такие как Тео Эрнандес и Орельен Тчуамени, и уровень команды не пострадал.

Мы перестали играть через 20 минут, а этого нельзя делать против Испании. Наша система и то, как мы в ней работаем, все еще нуждаются в улучшении.

Бензема? Карим для нас жизненно важный игрок, и он доказал это в этих двух встречах. У него есть явные положительные качества и яростная воля к победе. Это то, что он передает другим игрокам. Я рад за него. В его карьере не будет еще четыре-пять международных соревнований. Он был очень важен для нашей победы в этой Лиге наций.