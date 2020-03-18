Дешам: «Далеко не заглядываем. Сначала нас ждет поединок с Украиной»
Дидье Дешам огласил состав сборной Франции на матчи отбора ЧМ-2022. На этой же пресс-конференции наставник чемпионов мира 2018 года рассказал о подготовке к матчам:
Мы будем двигаться последовательно в отборочном цикле – матч за матчем. Первый поединок против Украины уже совсем близко. Что характерно, с тех пор, как я тренирую сборную Франции, в среду нам пришлось играть только один раз. На 70% вызванных мной игроков, повлияют их матчи в национальных чемпионатах в ближайшие дни.
Сначала будем думать об Украине, а потом о поездке в Казахстан. Нам предстоит долгий перелет с нарушением биологического ритма, а затем поединок на искусственном поле.
Мы будем внимательно следить, чтобы с ребятами ничего не случилось в матчах ближайшего уик-энда. Окончательные итоги подведем в понедельник. Во время предстоящего сбора я не планирую полноценных тренировок, в основном будут восстановление и подготовка. Отсюда вытекает важность вызова игроков, которые уже имели опыт выступлений за сборную Франции.
Напомним, что квалификацию к мировому первенству 2022 года подопечные Дешама начнут матчем против сборной Украины.