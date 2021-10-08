После отмененного на 87-й минуте гола Лукаку Франция вырвала победу и вышла в финал Лиги наций
Дешам: «Эта победа показывает нашу силу воли»
Франция обыграла Бельгию
8 октября 07:31
Фото: RMC Sport
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал RMC Sport победу над Бельгией (3:2) в полуфинале Лиги наций.
«Мы были недовольны первым таймом. У нас было много моментов, но соперник проявил свое мастерство.
Учитывая сценарий матча, то, что мы добились победы, показывает нашу силу воли. Мы хотели выйти в финал. И мы там будем.
У нас будет на день меньше для восстановления сил».
В финале Франция сыграет против Испании.
В матче за третье место Бельгия сыграет против Италии.
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