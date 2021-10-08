Дешам: «Эта победа показывает нашу силу воли»

Фото: RMC Sport

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал RMC Sport победу над Бельгией (3:2) в полуфинале Лиги наций.

Учитывая сценарий матча, то, что мы добились победы, показывает нашу силу воли. Мы хотели выйти в финал. И мы там будем.

У нас будет на день меньше для восстановления сил».