Дешам: «Выступать за Испанию – выбор Ляпорта, – и я его уважаю»

Защитник может сыграть против тренера, не давшего ему шанс в команде Франции

Эмерик Ляпорт / Фото - RFEF

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам в преддверии финального матча Лиги наций против Испании прокомментировал решение защитника Эмерика Ляпорта выступать за «Фурию роху». Слова специалиста передает пресс-служба UEFA.

У меня не было возможности поговорить с ним. Я рад за него. Он играл на Евро. Он был с нами, а теперь играет за Испанию. Это его выбор, и я его уважаю. Он выбрал этот путь, даже если завтра наши пути пересекутся.

За решающим поединком Лиги наций можно будет следить сегодня, 10 октября, на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча Испания – Франция. Начало – в 21:45.