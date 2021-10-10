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Дешам: «Выступать за Испанию – выбор Ляпорта, – и я его уважаю»

Защитник может сыграть против тренера, не давшего ему шанс в команде Франции
Футбол Лига наций UEFA
10 октября 18:27
Дешам: «Выступать за Испанию – выбор Ляпорта, – и я его уважаю»
Эмерик Ляпорт / Фото - RFEF

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам в преддверии финального матча Лиги наций против Испании прокомментировал решение защитника Эмерика Ляпорта выступать за «Фурию роху». Слова специалиста передает пресс-служба UEFA.

У меня не было возможности поговорить с ним. Я рад за него. Он играл на Евро. Он был с нами, а теперь играет за Испанию.

Это его выбор, и я его уважаю. Он выбрал этот путь, даже если завтра наши пути пересекутся.

За решающим поединком Лиги наций можно будет следить сегодня, 10 октября, на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча Испания – Франция. Начало – в 21:45.

Сергей Стаднюк
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Теги

сборная Испании (футбол) Дидье Дешам Эмерик Ляпорт сборная Франции (футбол)

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