Дешам: «Испанию невозможно лишить мяча, владение – в их ДНК»
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о грядущем матче с Испанией в финале Лиги наций. Слова специалиста приводит пресс-служба UEFA.
«Испания будет играть с четырьмя защитниками, и мне надо взвесить все плюсы и минусы возможных расстановок, к которым я мог бы прибегнуть. Против Италии они играли скорее ромбом по схеме 4-4-2.
Я не собираюсь давать Погба дополнительную работу в обороне. Он совершенный атакующий полузащитник, он способен решить исход матча, но также хорош и в защитных действиях.
Испанию невозможно лишить мяча. Владеть мячом больше соперника – в ее ДНК. Можно прессинговать, но не абы как, потому что они способны отдавать передачи даже под давлением. Также они сами здорово прессинговали итальянцев, теряя мяч.
Победа в полуфинале придала сил всем нам. Дело не только в уровне, который мы продемонстрировали, но и в характере. Испания поддерживает определенный уровень игры. У нас больше опыта, но никаких гарантий это нам не дает. Нам нужно все сделать правильно, чтобы выиграть трофей».
Финальный матч Лиги наций состоится сегодня, начало – в 21:45.
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