Дешам: «Испанию невозможно лишить мяча, владение – в их ДНК»

Дидье Дешам / Фото: Getty Images

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о грядущем матче с Испанией в финале Лиги наций. Слова специалиста приводит пресс-служба UEFA.

Я не собираюсь давать Погба дополнительную работу в обороне. Он совершенный атакующий полузащитник, он способен решить исход матча, но также хорош и в защитных действиях.

Испанию невозможно лишить мяча. Владеть мячом больше соперника – в ее ДНК. Можно прессинговать, но не абы как, потому что они способны отдавать передачи даже под давлением. Также они сами здорово прессинговали итальянцев, теряя мяч.

Победа в полуфинале придала сил всем нам. Дело не только в уровне, который мы продемонстрировали, но и в характере. Испания поддерживает определенный уровень игры. У нас больше опыта, но никаких гарантий это нам не дает. Нам нужно все сделать правильно, чтобы выиграть трофей».