Почеттино: «Мбаппе наш игрок, мы хотим, чтобы он остался»
Дешам: «Мбаппе на евро был не так эффективен, как мы надеялись»
Тренер остался не совсем доволен игрой форварда
Фото: AFP
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам признался GFFN, что ожидал большего от форварда Килиана Мбаппе на Евро-2020.
«У него был нужный настрой, правильные намерения. Но он был не так эффективен, как мы, да и он сам, надеялись, даже с учетом того, что он поучаствовал в 5 из 7 наших голов.
Когда спорят о том, нужно ли менять его во время матча, с такими игроками всегда возникает дилемма – Мбаппе тот футболист, который может все изменить в любой момент, независимо от того, играет ли он хорошо».
Сообщалось, что Мбаппе хотел уйти из ПСЖ летом, но в итоге передумал.
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