Дешам: «Мбаппе на евро был не так эффективен, как мы надеялись»

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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам признался GFFN, что ожидал большего от форварда Килиана Мбаппе на Евро-2020.

Когда спорят о том, нужно ли менять его во время матча, с такими игроками всегда возникает дилемма – Мбаппе тот футболист, который может все изменить в любой момент, независимо от того, играет ли он хорошо».