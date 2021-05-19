Бензема: «Горжусь возвращением в сборную Франции»
Дешам: «Мы все нуждались в возвращении Бензема»
Тренер рассказал о разговоре с нападающим
19 мая 11:10
Фото: Marca
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал L’Equipe о возвращении в команду Карима Бензема.
«Мы встретились, у нас был долгий разговор. После этого я очень хорошо подумал и пришел к этому решению. Мы оба нуждались в его возвращении.
Место Жиру под угрозой? Не обязательно. Конкуренция есть всегда. Они вместе были в команде на протяжении трех лет. Хорошая ли это идея? Мы узнаем об этом в конце Евро».
Бензема не играл 6 лет за сборную Франции.
Сам форвард доволен, что вернется в команду.
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