Дешам: «Мы все нуждались в возвращении Бензема»

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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал L’Equipe о возвращении в команду Карима Бензема.

Место Жиру под угрозой? Не обязательно. Конкуренция есть всегда. Они вместе были в команде на протяжении трех лет. Хорошая ли это идея? Мы узнаем об этом в конце Евро».