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Дешам: «Мы все нуждались в возвращении Бензема»

Тренер рассказал о разговоре с нападающим
Футбол Лига 1 (Франция)
19 мая 11:10
Дешам: «Мы все нуждались в возвращении Бензема»
Фото: Marca

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал LEquipe о возвращении в команду Карима Бензема.

«Мы встретились, у нас был долгий разговор. После этого я очень хорошо подумал и пришел к этому решению. Мы оба нуждались в его возвращении.

Место Жиру под угрозой? Не обязательно. Конкуренция есть всегда. Они вместе были в команде на протяжении трех лет. Хорошая ли это идея? Мы узнаем об этом в конце Евро».

Бензема не играл 6 лет за сборную Франции.

Сам форвард доволен, что вернется в команду.

Андрей Усмонов
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Теги

Карим Бензема Дидье Дешам сборная Франции (футбол)

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