Защитник сборной Франции не считает свою команду фаворитом турнира
Дешам: «Нам нельзя недооценивать Швейцарию»
Игра состоится 28 июня
Фото: AFP
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам мотивирует команду перед игрой со Швейцарией в матче 1/8 финала Евро-2020. Слова тренера приводит сайт UEFA.
«Нам нельзя их недооценивать. Это игра на выбывание, нам надо сделать все возможное для того, чтобы после финального свистка мы улыбались.
У них хорошо организованная команда, большой атакующий потенциал благодаря таким людям, как Сеферович, Эмболо, Шакири».
Игра состоится 28 июня.
Онлайн трансляция Франция – Швейцария.
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