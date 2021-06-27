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Дешам: «Нам нельзя недооценивать Швейцарию»

Игра состоится 28 июня
Футбол Евро-2020
22:15
Дешам: «Нам нельзя недооценивать Швейцарию»
Фото: AFP

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам мотивирует команду перед игрой со Швейцарией в матче 1/8 финала Евро-2020. Слова тренера приводит сайт UEFA.

«Нам нельзя их недооценивать. Это игра на выбывание, нам надо сделать все возможное для того, чтобы после финального свистка мы улыбались.

У них хорошо организованная команда, большой атакующий потенциал благодаря таким людям, как Сеферович, Эмболо, Шакири».

Игра состоится 28 июня.

Онлайн трансляция Франция – Швейцария.

Видео трансляция Франция – Швейцария.

 

Андрей Усмонов
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Теги

Франция – Швейцария сборная Франции (футбол) сборная Швейцарии (футбол) Дидье Дешам

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