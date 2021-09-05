Дешам: «Наша схема провалилась. Мы хорошо отреагировали на гол Украины»

Фото: Le24News

Главный тренер Франции Дидье Дешам прокомментировал ничью с Украиной (1:1) в матче отбора на ЧМ-2022. Слова тренера приводит сайт УАФ.

Психологически никто не доволен. Но эта ситуация нас не особо удовлетворяет, но и не делает наши дела совсем ужасными. Мы должны сконцентрироваться на том, чтобы добывать победы в следующих играх.

Три года назад, в 2018, ситуация с игроками была другой. Я не собираюсь делиться деталями, но мы мотивированны, не смотрим назад. Что касается Орельена Тчуамени, то да, он в очень плохом состоянии.

Мы понимаем, что должны делать больше. Украина нам предлагала создавать моменты, и мы этим пользовались. Думаю, что так будет и дальше. Но не время останавливаться. Смотрим только вперед. Сейчас мы играем теми, кто у нас есть. Это вопрос времени, но тем лучше для них.

Для нас это не позитивный результат. Понимаем, что впереди еще будут матчи. Что касается игроков сборной Украины. Не могу выделить одного. Играли две активные и солидные команды. Было много прессинга. Понравился Ярмоленко. Он — большая угроза для противника.

Чего нам не хватило? Анализируя игру, можно сказать, что не хватило нам в атаке и в защите. Но мы владели мячом 60 процентов времени.

Я не доволен ничьей, нам нужно развиваться. Сейчас сложный период. Мы не привыкли к таким результатам».