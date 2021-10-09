Дешам: «Не знаю, есть ли сейчас команда, которая может доминировать против испанцев»
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился с AS ожиданиями от финала Лиги наций, где его команду ждет встреча со сборной Испании:
«Я увидел испанскую команду очень сильной. Она владела мячом, вынудила итальянцев защищаться, несмотря на усилия соперника.
Испания всегда хорошо владеет мячом. Луис Энрике пошел по стопам своего предшественника.
Мы разыграем трофей, а трофеи важны. В воскресенье будет счастливый тренер и несчастный. Я надеюсь победить.
В матче с такой командой, как Испания, нужно владеть мячом и пытаться доминировать. Но я не знаю, есть ли сейчас команда, которая может это сделать.
Нам нужно попытаться сохранить мяч у себя. Будет другой матч, не такой, как с Бельгией».
Игра пройдет уже завтра, 10 октября в 21:45.
В полуфинальных матчах испанцы смогли выбить действующих чемпионов Европы – сборную Италии, а «Ле Бле» одержали волевую победу над бельгийцами, проигрывая в два мяча.
Напомним, форвард «французов» Антуан Гризманн рассказал о необычной мотивации на эту встречу.
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