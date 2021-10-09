Дешам: «Не знаю, есть ли сейчас команда, которая может доминировать против испанцев»

Дидье Дешам / фото - FFF

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился с AS ожиданиями от финала Лиги наций, где его команду ждет встреча со сборной Испании:

Испания всегда хорошо владеет мячом. Луис Энрике пошел по стопам своего предшественника.

Мы разыграем трофей, а трофеи важны. В воскресенье будет счастливый тренер и несчастный. Я надеюсь победить.

В матче с такой командой, как Испания, нужно владеть мячом и пытаться доминировать. Но я не знаю, есть ли сейчас команда, которая может это сделать.

Нам нужно попытаться сохранить мяч у себя. Будет другой матч, не такой, как с Бельгией».