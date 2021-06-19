Обошлось. Игроку сборной Венгрии стало плохо во время игры с Францией на Евро-2020
Дешам – о ничьей с Венгрией: «Есть вещи, в которых нужно прибавить»
Тренер доволен командой
Фото: Sky Sports
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился мыслями RMC Sport о ничьей с Венгрией на Евро-2020.
«У нас были моменты в первом тайме. Соперник повел в счете при первой же возможности. Они играли при невероятной поддержке болельщиков.
Ничья важна для нас, потому что у нас остаются карты в руках перед последней игрой. Португалия ломала зубы о [Венгрию] до 84-й минуты.
Есть вещи, в которых нужно прибавить. Я никогда не думал, что мы раздавим всех, даже после хорошей первой игры с Германией».
Венгрия набрала первое очко на турнире.