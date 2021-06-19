Дешам – о ничьей с Венгрией: «Есть вещи, в которых нужно прибавить»

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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился мыслями RMC Sport о ничьей с Венгрией на Евро-2020.

Ничья важна для нас, потому что у нас остаются карты в руках перед последней игрой. Португалия ломала зубы о [Венгрию] до 84-й минуты.

Есть вещи, в которых нужно прибавить. Я никогда не думал, что мы раздавим всех, даже после хорошей первой игры с Германией».