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Дешам – о ничьей с Венгрией: «Есть вещи, в которых нужно прибавить»

Тренер доволен командой
Футбол Евро-2020
20:32
Дешам – о ничьей с Венгрией: «Есть вещи, в которых нужно прибавить»
Фото: Sky Sports

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился мыслями RMC Sport о ничьей с Венгрией на Евро-2020.

«У нас были моменты в первом тайме. Соперник повел в счете при первой же возможности. Они играли при невероятной поддержке болельщиков.

Ничья важна для нас, потому что у нас остаются карты в руках перед последней игрой. Португалия ломала зубы о [Венгрию] до 84-й минуты.

Есть вещи, в которых нужно прибавить. Я никогда не думал, что мы раздавим всех, даже после хорошей первой игры с Германией».

Венгрия набрала первое очко на турнире.

Андрей Усмонов
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Теги

сборная Франции (футбол) сборная Венгрии (футбол) Дидье Дешам

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