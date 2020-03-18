Дешам объявил состав сборной Франции на отбор к ЧМ-2022
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам на специальной пресс-конференции огласил состав действующих чемпионов мира на отбор к следующему первенству мира.
Состав сборной Франции
Вратари: Альфонс Ареоля («Фулхэм», Англия), Уго Льорис («Тоттенхэм», Англия), Майк Меньян («Лилль»), Стив Манданда («Марсель»).
Защитники: Люка Динь («Эвертон», Англия), Лео Дюбуа («Лион»), Люка Эрнандес, Бенжамен Павар (оба – «Бавария», Германия), Преснель Кимпембе (ПСЖ), Клеман Лангле («Барселона», Испания), Ферлан Менди, Рафаэль Варан (оба – «Реал», Испания), Курт Зума («Челси», Англия).
Полузащитники: Н’голо Канте («Челси», Англия), Танги Ндомбеле, Мусса Сиссоко (оба — «Тоттенхэм», Англия), Поль Погба («Манчестер Юнайтед», Англия), Адриен Рабьо («Ювентус», Италия).
Нападающие: Виссам Бен Йеддер («Монако»), Кингсли Коман («Бавария», Германия), Усман Дембеле, Антуан Гризманн (оба – «Барселона», Испания), Оливье Жиру («Челси», Англия), Тома Лемарр («Атлетико», Испания), Антони Марсьяль («Манчестер Юнайтед», Англия), Килиан Мбаппе (ПСЖ).
В первом матче отбора на чемпионат мира-2022 действующие чемпионы примут Украину, болельщиков на трибунах не будет. Немецкая бригада арбитров будет обсуживать встречу.