Дешам: «Победа над Финляндией очень важна, теперь все в наших руках»

Дидье Дешам / Фото - AFP

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался относительно победы в матче отбора на чемпионат мира-2022 против Финляндии (2:0). Слова специалиста передает пресс-служба UEFA.

Это выступление было ближе к тому, чего вы ожидаете от национальной команды с нашим статусом. Для нас это был очень важный результат после двух ничьих. Теперь вопрос отбора на чемпионат мира в наших руках.