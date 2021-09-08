Гризманн сравнялся с Платини по голам за сборную Франции
Дешам: «Победа над Финляндией очень важна, теперь все в наших руках»
Тренер сборной Франции – о положительном результате в отборе на ЧМ-2022
08:18
Дидье Дешам / Фото - AFP
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался относительно победы в матче отбора на чемпионат мира-2022 против Финляндии (2:0). Слова специалиста передает пресс-служба UEFA.
Хоть мы и не все сделали правильно, сегодня решимости было больше, чем ранее. Нам удалось немного прибавить в качестве и уверенности. Мы сделали несколько действительно хороших ходов.
Это выступление было ближе к тому, чего вы ожидаете от национальной команды с нашим статусом. Для нас это был очень важный результат после двух ничьих. Теперь вопрос отбора на чемпионат мира в наших руках.
Ранее наставник сборной Казахстана Талгат Байсуфинов поделился мыслями после ничьей с Боснией и Герцеговиной (2:2).
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