Франция рискует потерять нападающего перед Евро
Дешам рассказал о травме Бензема
Нападающим рискует пропустить Евро-2020
Карим Бензема / фото - Eurosport
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал RMC Sport о состоянии форварда «трехцветных» Карима Бензема, который получил повреждение в товарищеском матче с Болгарией:
«В жизни бывают огорчения. У нас есть высококвалифицированный медицинский персонал. Врачи будут делать то, что нужно.
Не собираемся каждый день спрашивать у себя: «Как он, как он?» С каждым днем будет лучше.
На сегодняшний день нет особых проблем. Есть непредсказуемость, но я не вижу ничего драматичного».
Форвард получил сильный удар в бедро и был вынужден покинуть поле. Медицинский штаб сообщил, что у него онемела нога. Но, французы заявляли, что это, скорее всего, обычный ушиб, который не помешает нападающему «Реала» выступить на чемпионате Европы.
Напомним, после Евро-2020 сборную Франции может возглавить Зинедин Зидан.
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