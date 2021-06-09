Дешам рассказал о травме Бензема

Карим Бензема / фото - Eurosport

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал RMC Sport о состоянии форварда «трехцветных» Карима Бензема, который получил повреждение в товарищеском матче с Болгарией:

Не собираемся каждый день спрашивать у себя: «Как он, как он?» С каждым днем будет лучше.

На сегодняшний день нет особых проблем. Есть непредсказуемость, но я не вижу ничего драматичного».