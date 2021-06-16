Автогол Хуммельса помог Франции минимально одолеть Германию
Дешам: «Второй гол привнес бы спокойствие в матч с Германией»
Тренер Франции – о центральном поединке первого тура Евро-2020
Дидье Дешам / Фото - AFP
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о минимальной победе в стартовом матче на Евро-2020 против Германии (1:0). Слова специалиста передает пресс-служба UEFA со ссылкой на M6.
Мы провели отличный матч против очень сильного соперника. Знал, мои игроки будут к нему готовы, что они в этой схватке и подтвердили.
Мы были близки и ко второму голу, который привнес бы спокойствия, но и без него мы не сильно пострадали во втором тайме. Получился матч, насыщенный высококлассной и талантливой игрой.
В другом матче группы F Португалия разгромила Венгрию за 8 минут (3:0).
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