Известны имена арбитров матча Украина – Франция
Дешам вызвал другого защитника вместо дисквалифицированного на матч с Украиной Кунде
С «сине-желтыми» может сыграть футболист «Лейпцига»
2 сентября 15:42
Норди Мукиеле / Фото - Getty Images
Сборная Франции сыграла вничью с Боснией и Герцеговиой в матче отбора на ЧМ-2022 (1:1). Защитник Жюль Кунде заработал удаление.
Таким образом, футболист пропустит матч с Украиной, который состоится 4 сентября на «Олимпийском». Главный тренер команды Дидье Дешам нашел замену игроку, сообщает L’Equipe.
По информации источника, в сборную был вызван защитник «Лейпцига» Норди Мукиеле. Он может провести дебютный матч за национальную команду.
Ранее сообщалось, что вместо Н’голо Канте и Корентена Толиссо были вызваны Адриен Рабьо и Маттео Гендузи.
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