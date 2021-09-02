Дешам вызвал другого защитника вместо дисквалифицированного на матч с Украиной Кунде

С «сине-желтыми» может сыграть футболист «Лейпцига»

Норди Мукиеле / Фото - Getty Images

Сборная Франции сыграла вничью с Боснией и Герцеговиой в матче отбора на ЧМ-2022 (1:1). Защитник Жюль Кунде заработал удаление.

Таким образом, футболист пропустит матч с Украиной, который состоится 4 сентября на «Олимпийском». Главный тренер команды Дидье Дешам нашел замену игроку, сообщает L’Equipe.

По информации источника, в сборную был вызван защитник «Лейпцига» Норди Мукиеле. Он может провести дебютный матч за национальную команду.

Ранее сообщалось, что вместо Н’голо Канте и Корентена Толиссо были вызваны Адриен Рабьо и Маттео Гендузи.