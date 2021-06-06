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Дешам заявил, что может остаться в сборной Франции

Тренер «Ле Бле» отметил, что все зависит от позиции руководства федерации
Футбол Евро-2020
6 июня 08:41
Дешам заявил, что может остаться в сборной Франции
Дидье Дешам / Фото - Федерация футбола Франции

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился с RTL планами на будущее.

Здесь мне очень хорошо. Я счастлив и испытываю восторг. Вероятно, я продолжу здесь работать и после 2022 года, если на то будет согласие руководства.

А пока я здесь. И еще какое-то время задержусь тут.

Ранее стало известно, где сборная Украины примет Францию в матче отбора на чемпионат мира.

Сергей Стаднюк
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Теги

Дидье Дешам сборная Франции (футбол)

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