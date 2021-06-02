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Дешам: «Золотой мяч» Канте? Не знаю, насколько это достижимо»

Тренер оценил своего подопечного
Футбол Премьер-Лига (Англия)
09:28
Дешам: «Золотой мяч» Канте? Не знаю, насколько это достижимо»
Фото: Sky Sports

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам оценил в интервью GFFN шансы полузащитника Нголо Канте на «Золотой мяч».

«Я не знаю, насколько это достижимо для не очень креативного игрока, который не так много забивает. Он может забить несколько голов и сделать несколько ассистов, но обычно...

Такое уже случалось, например, с Фабио Каннаваро. Еще раньше были и другие случаи, например, Маттиас Заммер. Но в большинстве случаев эту награду получают футболисты атаки».

Канте помог «Челси» выиграть Лигу чемпионов и был признан лучшим игроком финала.

Вскоре он продлит контракт с «Челси».

Андрей Усмонов
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Челси Н'голо Канте

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