Убедил руководство. «Челси» предложил Канте новый контракт
Дешам: «Золотой мяч» Канте? Не знаю, насколько это достижимо»
Тренер оценил своего подопечного
09:28
Фото: Sky Sports
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам оценил в интервью GFFN шансы полузащитника Нголо Канте на «Золотой мяч».
«Я не знаю, насколько это достижимо для не очень креативного игрока, который не так много забивает. Он может забить несколько голов и сделать несколько ассистов, но обычно...
Такое уже случалось, например, с Фабио Каннаваро. Еще раньше были и другие случаи, например, Маттиас Заммер. Но в большинстве случаев эту награду получают футболисты атаки».
Канте помог «Челси» выиграть Лигу чемпионов и был признан лучшим игроком финала.
Вскоре он продлит контракт с «Челси».
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