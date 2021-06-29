Дешама оставят главным тренером Франции

Футбольные чиновники доверяют Дидье





Дидье Дешам / Фото: mid-day.com

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам после вылета с Евро-2020 в 1/8 финала продолжит работу с национальной командой, сообщает ESPN.



По информации источников, на следующей неделе специалист встретится с президентом французской футбольной ассоциации Ноэлем Ле Гре, чтобы обсудить свое будущее. При этом, в организации хотят оставить Дешама на посту главного тренера.

Отметим, что Дешам у руля сборной Франции с 2012 года, выиграл с ней чемпионат мира 2018 года и дошел до финала Евро-2016.

Напомним, после матча Дешам не смог внятно ответить по поводу своего будущего.