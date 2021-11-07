«Десна» благодаря двум красивым голам одолела Львов»
В матче 14-го тура УПЛ «Львов» на своем поле принимал «Десну».
Гости открыли счет лишь во втором тайме усилиями Владислава Калитвинцева. Под конец матча Тарас Завийский удвоил счет и поставил точку в матче.
После 14-ти туров подопечные Рябоконя занимают 7-ю строчку в таблице УПЛ.
УПЛ, 14-й тур
«Львов» – «Десна» 0:2
Голы: Калитвинцев, 51, Завийский 82.
«Львов»: Ильющенков, Якимец, Лека, Бусько (Ременяк, 69), Зозуля (Алваро, 54), Брикнер, Политыло (Рожерио Шина, 76), Довгий, Романчук, Ныч (Крушинский, 54), Ньярко (Семенив, 69).
«Десна»: Мысак, Масалов (Картушов, 46), Цымбалюк, Сафронов, Болбат, Тотовицкий (Селин, 80), Домбровский, Калитвинцев (Дегтярев, 90), Завийский, Безбородько (Будковский, 46), Шевцов (Арвеладзе, 62).
Предупреждения: Ныч (21), Зозуля (40), Романчук (90).
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