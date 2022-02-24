Смалийчук уверен, что в деле Гуцуляка решит все вопросы с настоящим владельцем «Десны»
«Десна»: «Фанаты «Шахтера», «Металлиста», «Динамо», все мы - украинцы! Время объединиться!»
Клуб опубликовал сообщение
Фото: ФК Десна
«Десна» опубликовала сообщение на своем сайте из-за вторжения РФ в Украину и призвала все болельщиков украинских клубов объединится.
«Друзья, для Украины наступило трудное время. Старайтесь не паниковать, проверить всю имеющуюся информацию, доверяйте только официальным источникам, а главное - помогайте друг другу и забудьте про все, что нас отличает. От Ужгорода до Донецка, от Одессы до Чернигова, фанаты «Десны», «Шахтера», «Металлиста», «Динамо», все мы - украинцы! Время объединиться! Верьте в наших ребят из ВСУ! Вместе победим! Слава Украине!!!»
Ранее сообщение опубликовало «Динамо».
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