«Десна» и «Александрия» сыграли вничью, сохранив разницу в 1 очко в таблице
В матче 12-го тура УПЛ «Десна» на своем поле принимала «Александрию».
Гости вышли вперед уже на 28-й минуте усилиями Третьякова.
Вскоре Безбородько вернул паритет, забив мяч в ворота Билыка.
Команды сохранили разницу в одно очко в таблице УПЛ, разойдясь миром.
УПЛ, 12-й тур
«Десна» – «Александрия» 1:1
Голы: Безбородько, 35 – Третьяков, 28
«Десна»: Литовка, Селин, Цымбалюк, Сафронов, Болбат, Картушов, Домбровский, Юрченко (Будковский, 74), Калитвинцев, Завийский, Безбородько.
«Александрия»: Билык, Кирюханцев (Стецков, 67; Мустафаев, 73), Бухал, Бабогло, Цуриков, Рыбалка, Третьяков, Дришлюк (Демченко, 58), Калюжный, Мирошниченко, Спинелли (Устименко, 67).
Предупреждения: Дришлюк (13), Цуриков (33), Калюжный (42), Устименко (82), Будковский (85).
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