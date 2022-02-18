«Динамо» попытается приобрести полузащитника «Сан-Паулу» летом
«Десна» может провести домашний матч с «Динамо» в Киеве
Все из-за неготовности газона в Чернигове принять игру
Фото: ФК Динамо
«Десна» может провести домашний матч 20-го тура УПЛ против «Динамо» не в Чернигове, а в Киеве, сообщает журналист Игорь Бурбас в своем Телеграмм-канале.
«Десна» первый домашний матч весной может провести на поле соперника, которым является «Динамо».
В случае снега и мороза стадион имени Гагарина банально окажется не готовым. Почему? Из-за всего известного отсутствия подогрева в Чернигове, это же очевидно. Решение еще не принято, но уже сейчас на уровне разговоров между клубами рассматривается вариант перенесения поединка в Киев».