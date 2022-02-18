«Десна» может провести домашний матч с «Динамо» в Киеве

Фото: ФК Динамо

«Десна» может провести домашний матч 20-го тура УПЛ против «Динамо» не в Чернигове, а в Киеве, сообщает журналист Игорь Бурбас в своем Телеграмм-канале.

В случае снега и мороза стадион имени Гагарина банально окажется не готовым. Почему? Из-за всего известного отсутствия подогрева в Чернигове, это же очевидно. Решение еще не принято, но уже сейчас на уровне разговоров между клубами рассматривается вариант перенесения поединка в Киев».