Скрипник: «Если бы сказал до игры, что победим «Десну», я сразу бы подписался»
«Десна» на месяц потеряла Волошина из-за травмы
Полузащитник не поможет команде в ближайших матчах
Фото: ФК Десна
Полузащитник «Десны» Викентий Волошин не поможет команде в ближайших матчах.
В 10-м туре УПЛ против «Зари» (0:2) хавбек также отсутствовал. Из-за повреждения полузащитник пропустит весь октябрь.
Остальные травмированные – Евгений Цымбалюк и Андрей Тотовицкий могут вернуться в строй уже к матчу с «Минаем» 17 октября.
«Десна» идет 7-й в таблице УПЛ.
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