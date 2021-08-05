«Десна» объявила о подписании экс-голкипера «Карпат» и «Руха»

Страж ворот уже готовится к матчу против «Ингульца»

Роман Мысак / Фото - ФК Десна

Голкипер Роман Мысак стал игроком «Десны». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

29-летний вратарь подписал контракт на один год. Игрок выбрал 21-й номер на футболке.

Ранее Мысак выступал за львовские «Карпаты» и «Рух», донецкий «Олимпик» и датский «Орхус». За черниговцев может дебютировать уже в матче третьего тура УПЛ против «Ингульца». Голкипер уже приступил к подготовке к поединку.

Ранее сообщалось, что известный защитник Евргений Хачериди тренируется с «Десной».