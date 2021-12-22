«Десна» объявила об уходе Тотовицкого
«Десна» объявила о расставании с еще одним лидером
Контракт с опытным форвардом подошел к концу
Филипп Будковский / Фото - ФК Десна
Нападающий Филипп Будковский покинул «Десну». Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Действующий контракт футболиста подошел к концу. Стороны приняли решение не продлевать соглашение.
Будковский присоединился к «Десне» в январе 2020 года. С тех пор провел 52 матча, забив 11 мячей и оформив 5 результативных передач.
Ранее «Десна» объявила об уходе лидера центра поля Андрея Тотовицкого.
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