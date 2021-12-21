«Десна» объявила об уходе Тотовицкого

Стороны не продлили контракт

Фото: ФК Десна

«Десна» через свой сайт объявила об уходе полузащитника Андрея Тотовицкого.

Стороны не смогли договориться о продлении контракта. Хавбек покинул команду.

За «Десну» Тотовицкий выступал с 2020-го года. за это время он отыграл 47 матчей за команду, забив 16 мячей и сделав девять ассистов.

Сообщалось, что он был интересен «Динамо».

Тотовицкий начина карьеру в «Шахтере», хотя перед этим был в школе динамовцев.