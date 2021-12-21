«Десна» ведет переговоры о продлении Тотовицкого и Будковского
«Десна» объявила об уходе Тотовицкого
Стороны не продлили контракт
Фото: ФК Десна
«Десна» через свой сайт объявила об уходе полузащитника Андрея Тотовицкого.
Стороны не смогли договориться о продлении контракта. Хавбек покинул команду.
За «Десну» Тотовицкий выступал с 2020-го года. за это время он отыграл 47 матчей за команду, забив 16 мячей и сделав девять ассистов.
Сообщалось, что он был интересен «Динамо».
Тотовицкий начина карьеру в «Шахтере», хотя перед этим был в школе динамовцев.
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