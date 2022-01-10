Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
Развернуть Свернуть
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

«Десна» официально сообщила, что на клуб наложен трансферный бан

Один из недавних лидеров чемпионата скатывается ко дну
Футбол Украинская Премьер-лига
10 января 22:43
«Десна» официально сообщила, что на клуб наложен трансферный бан
Фото: FootBoom

Спортивный директор «Десны» Вадим Мельник сообщил, что клуб получил трансферный бан за долги по заработной плате перед 22-летним румынским экс-защитником клуба Константином Димой.

«По состоянию на сегодняшний день на «Десну» действительно наложен трансферный бан, который запрещает ей регистрировать новых футболистов. Это официальная информация, мы ее не скрываем. Если нам удастся решить этот вопрос, запрет будет снят, а мы сможем подписывать новичков. Сейчас идут переговоры. Между кем? Между всеми заинтересованными сторонами. Пока мы не можем найти точку соприкосновения. Клуб хочет одно, футболист – другое. Все стороны ищут правильный для себя выход из сложившегося положения. Надеемся, что удастся найти решение, которое устроит всех.

Когда наступит ясность? Может быть, сегодня, может быть, завтра, а, может быть, никогда. На данный момент идут переговоры. Это все, что я могу сказать. Говорить о том, что для нашего клуба все решится благополучно, будет неправильно, как и о том, что ситуация не изменится в лучшую сторону. Я думаю, все решится. Когда – это другой вопрос».


В турнирной таблице УПЛ «Десна» идет седьмой.

Источник: sport.ua Петр Приходько
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Десна

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

«Десне» грозит понижение в классе или лишение профессионального статуса
«Десне» грозит понижение в классе или лишение профессионального статуса
Футбол Украинская Премьер-лига
08:59
Экс-игрок «Шахтера» прокомментировал интерес «Черноморца» к своей персоне
Экс-игрок «Шахтера» прокомментировал интерес «Черноморца» к своей персоне
Футбол Украинская Премьер-лига
09 января 13:47
Покинувший «Десну» Калитвинцев нашел себе новый клуб в УПЛ
Покинувший «Десну» Калитвинцев нашел себе новый клуб в УПЛ
Футбол Украинская Премьер-лига
08 января 15:24
Остап Маркевич: «В первой части сезона у «Мариуполя» было достаточно хороших игр»
Остап Маркевич: «В первой части сезона у «Мариуполя» было достаточно хороших игр»
Футбол Украинская Премьер-лига
07 января 19:49
Игрок «Десны»: «Отказался остаться в команде»
Игрок «Десны»: «Отказался остаться в команде»
Футбол Украинская Премьер-лига
07 января 16:50
FIFA обязала «Десну» погасить долг перед экс-игроком команды
FIFA обязала «Десну» погасить долг перед экс-игроком команды
Футбол Украинская Премьер-лига
06 января 22:11

Новости: Футбол

Вернидуб: «Заре» придется попотеть на сборах»
Вернидуб: «Заре» придется попотеть на сборах»
Украинская Премьер-лига
11:13
«Металлист» нацелился на еще одного экс-голкипера «Динамо»
«Металлист» нацелился на еще одного экс-голкипера «Динамо»
Первая лига
10:47
Экс-защитник «Шахтера»: «Ставлю 51 на 49 в пользу «Динамо»
Экс-защитник «Шахтера»: «Ставлю 51 на 49 в пользу «Динамо»
Украинская Премьер-лига
10:27
Центрбек «Динамо»: «Сделаем все, чтобы вновь выиграть чемпионат и кубок»
Центрбек «Динамо»: «Сделаем все, чтобы вновь выиграть чемпионат и кубок»
Украинская Премьер-лига
10:03
Экс-хавбек «Шахтера»: «Шотландцы не покажут ничего нового с Украиной»
Экс-хавбек «Шахтера»: «Шотландцы не покажут ничего нового с Украиной»
Сборная Украины
09:39
С Морозюком, Цитаишвили и Русиным – опубликован список игроков «Черноморца» на сборах
С Морозюком, Цитаишвили и Русиным – опубликован список игроков «Черноморца» на сборах
Украинская Премьер-лига
09:21
«Десне» грозит понижение в классе или лишение профессионального статуса
«Десне» грозит понижение в классе или лишение профессионального статуса
Украинская Премьер-лига
08:59
Новая стратегия. «Черноморец» подписал еще одного игрока «Динамо»
Новая стратегия. «Черноморец» подписал еще одного игрока «Динамо»
Украинская Премьер-лига
08:39
Защитник «Динамо» объяснил, почему вернулся к тренировкам раньше
Защитник «Динамо» объяснил, почему вернулся к тренировкам раньше
Украинская Премьер-лига
08:12
Все новости

Популярные новости

Тренер Фьюри: «Я увидел 30 секунд боя Усик – Джошуа и сказал, что не могу это смотреть»
Тренер Фьюри: «Я увидел 30 секунд боя Усик – Джошуа и сказал, что не могу это смотреть»
Бокс Профессиональный бокс
04 января 13:56
3
Это был шанс всей жизни. Как украинского супертяжеловеса нокаутировали в США
Это был шанс всей жизни. Как украинского супертяжеловеса нокаутировали в США
Бокс Профессиональный бокс
07 января 22:45
9
Тренер Комми – о поведении Ломаченко после нокдауна: «Он не хотел, чтобы Ричард попал по нему еще раз»
Тренер Комми – о поведении Ломаченко после нокдауна: «Он не хотел, чтобы Ричард попал по нему еще раз»
Бокс Профессиональный бокс
05 января 11:30
7
В Британии все еще не могут прийти в себя после феерического выступления Ломаченко
В Британии все еще не могут прийти в себя после феерического выступления Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
04 января 21:22
4
Легенда бокса: «Не стал бы обращать особого внимания на достижения Усика»
Легенда бокса: «Не стал бы обращать особого внимания на достижения Усика»
Бокс Профессиональный бокс
07 января 20:07
9
Девушка игрока «Динамо» вновь оголилась в Instagram
Девушка игрока «Динамо» вновь оголилась в Instagram
Футбол В Украине
05 января 11:06
6
Все новости