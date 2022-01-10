«Десна» официально сообщила, что на клуб наложен трансферный бан

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Спортивный директор «Десны» Вадим Мельник сообщил, что клуб получил трансферный бан за долги по заработной плате перед 22-летним румынским экс-защитником клуба Константином Димой.

Когда наступит ясность? Может быть, сегодня, может быть, завтра, а, может быть, никогда. На данный момент идут переговоры. Это все, что я могу сказать. Говорить о том, что для нашего клуба все решится благополучно, будет неправильно, как и о том, что ситуация не изменится в лучшую сторону. Я думаю, все решится. Когда – это другой вопрос».