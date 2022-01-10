С «Черноморцем» тренируются два экс-игрока «Десны» и бывший голкипер «Олимпика»
«Десна» официально сообщила, что на клуб наложен трансферный бан
Один из недавних лидеров чемпионата скатывается ко дну
10 января 22:43
Фото: FootBoom
Спортивный директор «Десны» Вадим Мельник сообщил, что клуб получил трансферный бан за долги по заработной плате перед 22-летним румынским экс-защитником клуба Константином Димой.
«По состоянию на сегодняшний день на «Десну» действительно наложен трансферный бан, который запрещает ей регистрировать новых футболистов. Это официальная информация, мы ее не скрываем. Если нам удастся решить этот вопрос, запрет будет снят, а мы сможем подписывать новичков. Сейчас идут переговоры. Между кем? Между всеми заинтересованными сторонами. Пока мы не можем найти точку соприкосновения. Клуб хочет одно, футболист – другое. Все стороны ищут правильный для себя выход из сложившегося положения. Надеемся, что удастся найти решение, которое устроит всех.
Когда наступит ясность? Может быть, сегодня, может быть, завтра, а, может быть, никогда. На данный момент идут переговоры. Это все, что я могу сказать. Говорить о том, что для нашего клуба все решится благополучно, будет неправильно, как и о том, что ситуация не изменится в лучшую сторону. Я думаю, все решится. Когда – это другой вопрос».
В турнирной таблице УПЛ «Десна» идет седьмой.
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