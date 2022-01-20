«Десна» подала жалобу в УАФ по делу Калитвинцева

Игрок перешел в «Александрию»

Фото: ФК Десна

«Десна» подала жалобу в Палату по разрешению споров УАФ на действия полузащитника команды Владислава Калитвинцева.

У игрока есть действующий контракт с черниговской командой. Однако, на тренировках после зимней паузы Владислав отсутствовал, а на связь не выходит.

В январе он перешел в «Александрию», хотя еще не разорвал контракт с «Десной». Сообщается, что решение по Владиславу примут в ближайшее время.

В «Десне» требуют, чтобы игрок прибыл на тренировки с командой для выполнения контракта, либо чтобы «Александрия» заплатила компенсацию.

Сам Калитвинцев сообщил, что разрыв контракта с «Десной» находится в процессе.