Президент «Десны» – о Калитвинцеве, который перешел в «Александрию»: «Мы очень ждем его, но на связь Владислав не выходит»
«Десна» подала жалобу в УАФ по делу Калитвинцева
Игрок перешел в «Александрию»
Фото: ФК Десна
«Десна» подала жалобу в Палату по разрешению споров УАФ на действия полузащитника команды Владислава Калитвинцева.
У игрока есть действующий контракт с черниговской командой. Однако, на тренировках после зимней паузы Владислав отсутствовал, а на связь не выходит.
В январе он перешел в «Александрию», хотя еще не разорвал контракт с «Десной». Сообщается, что решение по Владиславу примут в ближайшее время.
В «Десне» требуют, чтобы игрок прибыл на тренировки с командой для выполнения контракта, либо чтобы «Александрия» заплатила компенсацию.
Сам Калитвинцев сообщил, что разрыв контракта с «Десной» находится в процессе.
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