«Десна» в спарринге проиграла боснийскому клубу
«Десна» примет «Динамо» на стадионе имени Лобановского
Домашнюю арену черниговцы подготовить не успеют
Фото: ФК Десна
«Десна» сыграет домашний матч против «Динамо» в Киеве.
Сообщается, что черниговский клуб не успеет подготовить свою арену к концу февраля. Таким образом, встречу перенесут в другой город.
Вероятно, это будет стадион «Динамо» имени Валерия Лобановского. Матч запланирован на 6 марта.
Сообщается, что у «Десны» даже не готовы тренировочные поля для подготовки к матчам в Украине. Поэтому перед игрой с «Днепром-1» 27 февраля команда будет тренироваться в Днепре пару дней.
Накануне «Десна» проиграла на сборе боснийской команде.
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