«Десна» примет «Динамо» на стадионе имени Лобановского

Домашнюю арену черниговцы подготовить не успеют

Фото: ФК Десна

«Десна» сыграет домашний матч против «Динамо» в Киеве.

Сообщается, что черниговский клуб не успеет подготовить свою арену к концу февраля. Таким образом, встречу перенесут в другой город.

Вероятно, это будет стадион «Динамо» имени Валерия Лобановского. Матч запланирован на 6 марта.

Сообщается, что у «Десны» даже не готовы тренировочные поля для подготовки к матчам в Украине. Поэтому перед игрой с «Днепром-1» 27 февраля команда будет тренироваться в Днепре пару дней.

Накануне «Десна» проиграла на сборе боснийской команде.